СМИ: Украина проиграла России спор в ВТО

Арбитраж ВТО встал на сторону России в иске против Украины. Такую информацию опубликовала "Европейская правда". Москва обвиняла Киев в антидемпинговых мерах в отношении нитрата аммония российского производства.
"Арбитраж ВТО признал нарушения, допущенные Украиной при проведении антидемпингового расследования в отношении аммиачной селитры российского производства. Таким образом, ВТО удовлетворила требования РФ и требует от Украины "убрать нарушения", — говорится в сообщении.
Также "Европейская правда" рассказала, что Киев уже уведомлен об итоге дела, однако "официальная публикация этого документа на сайте ВТО должна состояться в течение ближайших недель". Этот момент считается ключевым: до его наступления Россия и Украина не могут высказываться о сложившейся ситуации, а после проигравшая сторона обязана будет исправить ошибки.
Однако специалисты уже называют это дело поворотным: оно увеличило возможность Москвы выиграть другие споры у Киева, рассматриваемые ВТО.
Напомним, что ситуация, которая привела к победе РФ, началась в 2014 году. Украина решила повысить антидемпинговые пошлины на ввоз нитрата аммония из России, что не соответствует правилам ВТО.
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