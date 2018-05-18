СМИ: Украина проиграла России спор в ВТО

Арбитраж ВТО встал на сторону России в иске против Украины. Такую информацию опубликовала "Европейская правда". Москва обвиняла Киев в антидемпинговых мерах в отношении нитрата аммония российского производства.

"Арбитраж ВТО признал нарушения, допущенные Украиной при проведении антидемпингового расследования в отношении аммиачной селитры российского производства. Таким образом, ВТО удовлетворила требования РФ и требует от Украины "убрать нарушения", — говорится в сообщении.

Также "Европейская правда" рассказала, что Киев уже уведомлен об итоге дела, однако "официальная публикация этого документа на сайте ВТО должна состояться в течение ближайших недель". Этот момент считается ключевым: до его наступления Россия и Украина не могут высказываться о сложившейся ситуации, а после проигравшая сторона обязана будет исправить ошибки.

Однако специалисты уже называют это дело поворотным: оно увеличило возможность Москвы выиграть другие споры у Киева, рассматриваемые ВТО.

Напомним, что ситуация, которая привела к победе РФ, началась в 2014 году. Украина решила повысить антидемпинговые пошлины на ввоз нитрата аммония из России, что не соответствует правилам ВТО.