В настоящее время в мире больше миллиардеров, чем когда-либо, считают эксперты.
Согласно переписи Wealth-X 2018, их общее количество составляет 2754 человека. По данным социологов, это рекордный уровень 2017 года.
При этом в Соединенных Штатах проживают 25 процентов общего числа миллиардеров (680). Это больше, чем в Китае, Германии и Индии вместе взятых.
Опираясь на устойчивую внутреннюю экономику, солидный прирост капитала и высокую концентрацию компаний, создающих богатство, совокупный чистый капитал американских богачей вырос до 3,2 триллиона долларов.
На сегодняшний день в рейтинг входят:
10. Объединенные Арабские Эмираты
Количество миллиардеров: 62
Общее состояние: $168 млрд
9. Саудовская Аравия
Количество миллиардеров: 62
Общее состояние: $169 млрд
8. Великобритания
Количество миллиардеров: 90
Общее cостояние: $251 млрд
7. Гонконг
Количество миллиардеров: 93
Общее богатство: $315 млрд
6. Россия
Количество миллиардеров: 96
Общее cостояние: $351 млрд.
5. Швейцария
Количество миллиардеров: 99
Общее cостояние: $265 млрд
4. Индия
Количество миллиардеров: 104
Общее состояние: $299 млрд.
3. Германия
Количество миллиардеров: 152
Общее cостояние: $466 млрд.
2. Китай
Количество миллиардеров: 338
Общее состояние: $1,1 трлн
1. Соединенные Штаты
Количество миллиардеров: 680
Общее состояние: $3,2 трлн.
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