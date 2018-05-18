Рейтинг миллиардеров по странам мира

В настоящее время в мире больше миллиардеров, чем когда-либо, считают эксперты.

Согласно переписи Wealth-X 2018, их общее количество составляет 2754 человека. По данным социологов, это рекордный уровень 2017 года.

При этом в Соединенных Штатах проживают 25 процентов общего числа миллиардеров (680). Это больше, чем в Китае, Германии и Индии вместе взятых.

Опираясь на устойчивую внутреннюю экономику, солидный прирост капитала и высокую концентрацию компаний, создающих богатство, совокупный чистый капитал американских богачей вырос до 3,2 триллиона долларов.

На сегодняшний день в рейтинг входят:

10. Объединенные Арабские Эмираты

Количество миллиардеров: 62

Общее состояние: $168 млрд

9. Саудовская Аравия

Количество миллиардеров: 62

Общее состояние: $169 млрд

8. Великобритания

Количество миллиардеров: 90

Общее cостояние: $251 млрд

7. Гонконг

Количество миллиардеров: 93

Общее богатство: $315 млрд

6. Россия

Количество миллиардеров: 96

Общее cостояние: $351 млрд.

5. Швейцария

Количество миллиардеров: 99

Общее cостояние: $265 млрд

4. Индия

Количество миллиардеров: 104

Общее состояние: $299 млрд.

3. Германия

Количество миллиардеров: 152

Общее cостояние: $466 млрд.

2. Китай

Количество миллиардеров: 338

Общее состояние: $1,1 трлн

1. Соединенные Штаты

Количество миллиардеров: 680

Общее состояние: $3,2 трлн.