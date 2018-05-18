Япония собирается объявить контрсанкции против США

Власти Японии намерены ввести экспортные тарифы в отношении США на сумму $409 млн в ответ на импортные тарифы на сталь и алюминий, введенные администрацией президента Дональда Трампа.

Об сообщает общественная вещательная компания NHK. При этом правительство страны готовится уведомить Всемирную торговую организацию (ВТО) о грядущей процедуре в соответствии с правилами глобальной торговли на этой неделе.

По мнению экспертов, такой шаг мог бы сигнализировать о том, что Токио готов выйти за рамки переговоров и перейти к делу.

Такие шаги Японии добавят хаоса в растущий раскол мировой экономики, который создает торговая политика Трампа, чьи действия угрожают замедлить глобальную торговлю и деловую активность.

Как пишет Reuters, Япония являлась основным союзником США и пока воздерживалась от встречных угроз, не пытаясь действовать аналогично Китаю и Евросоюзу.

Но такая взвешенность может исчезнуть без следа, поскольку месяцы переговоров не смогли убедить Вашингтон включить Японию в список стран, освобожденных от новых тарифов, резюмировали аналитики.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что Китай зеркально ответил США в санкционной войне протекционистскими тарифами.

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