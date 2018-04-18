В минтрансе рассказали, что будет с транзитом самолетов США через Россию

Глава минтранса Максим Соколов заявил, что говорить о запрете транзита авиасообщения с США преждевременно.

По его словам, минтранс РФ прорабатывает адекватные меры, которые транспортная отрасль может дать на санкции США.

"Мы рассматриваем различные ответы, которые может дать наша страна на введение неправомерных, с нашей точки зрения, санкций. Пока говорить об этом преждевременно, но ответы будут готовы, утверждены и приняты... В том числе обсуждаем и вопросы не запрета транзита, это не совсем правильно "о запрете транзита", это не соответствует тем международным обязательствам, которые приняты нашей страной", - пояснил Соколов.

"Правда.Ру" ранее сообщила, что в госдепе США заявили, что ряд американских авиакомпаний изменяет маршруты следования рейсов в Азию в связи с возможным запретом пролета над территорией России.

Позже стало известно, что российский Минтранс согласился продлить на шесть месяцев разрешение на пролет американских лайнеров над территорией России.

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