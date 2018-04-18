Составлен список главных покупателей российской нефти

Эксперты Forbes составили рейтинг 20 крупнейших покупателей российской нефти в 2018 году.

Первое место в рейтинге заняла Litasco, трейдинговая "дочка" ЛУКОЙЛа, которая приобрела 35,9 млн тонн на 12,9 млрд долларов.

Второй в списке стала китайская компания China National United Oil Corporation, торговое подразделение CNPC, купившая 28,9 млн тонн нефти на 11 млрд долларов.

На третьем месте оказалось трейдинговое подразделение Роснефти Rosneft Trading, закупившее 22,2 млн тонн нефти на 8,3 млрд долларов.

Четвертая позиция - у французской Total Total Oil Trading SA (19,1 млн тонн на 7,2 млрд долларов), пятую заняла дочка "Татнефти" Tatneft Europe AG, нарастившей за 2017 год объем закупок до 12,6 млн тонн на 4,6 млрд долларов.

Далее следуют Shell Trading с 9 млн тонн нефти на 4 млрд долларов, Glencore с объемом закупок 11,2 млн тонн на 4 млрд долларов и польский нефтяной концерн Orlen (10,4 млн тонн на 3,8 млрд долларов).

Девятой стала QHG Trading (СП Glencore и Qatar Holding), купившая 7,7 млн тонн российской нефти на 2,6 млрд долларов. Последней в топ-10 оказалась Vitol, объем закупок которого составил 6,9 млн тонн на 2,5 млрд долларов.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что, по мнению главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина, ждать изменения цен на нефть не стоит до середины 2018 года. Он считает, что производители нефти смогли справиться со своими обязательствами, продемонстрировав дисциплину.

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