Моисей Гельман о том, почему с "Роснано" не получилось, как с РАО ЕЭС

Приватизацию "Роснано" по заниженной цене удалось предотвратить. Государство могло потерять контроль над активами в 147 миллиардов рублей. Чтобы остановить сделку, правоохранительные органы обратились к президенту России, отмечается в ежегодном докладе генпрокурора, поступившем в Совет Федерации.

Мнением об этом событии с "Правдой.Ру" поделился российский аналитик в области промышленности, главный редактор газеты "Промышленные ведомости" Моисей Гельман.

— Видите в чем дело — нужно посмотреть, каковы активы "Роснано". Они получили от государства гораздо большую сумму, чем 147 млрд. рублей. Надо точно знать эту сумму, это надо у них смотреть.

— Можно ли провести некие параллели между приватизацией РАЭ ЕЭС и несостоявшейся приватизацией "Роснано"?

— В первом случае приватизация преследовала другие цели. Нацелены были на развал организационного и технологического единства. Существовала организационно-технологическая единая система, развала которой Чубайс добивался.

Это все равно, что в каком-то поезде каждый вагон будет иметь своего собственника, и каждый может крутить тормозное колесо, где ему вздумается.

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Так что каждый владелец поступает в своих интересах, а не в интересах общей системы, а значит и потребителей, потому что потребители тоже являются сейчас системой. Приватизация РАО ЕЭС преследовала другие цели — политические.

— Можно точнее?

— Как и сказал, цели — политические — нанести урон государству. Он нанесен. А здесь надо посмотреть, каковы активы, сколько "Роснано" получило от страны.

— В "Роснано" тем временем, заявляют что всецело поддерживают усилия Генпрокуратуры. Менеджмент компании приложил максимум усилий для увеличения стоимости активов АО "Роснано" со 101 миллиарда рублей — это вклад государства в капитал до 156 миллиардов рублей на конец 2017 года.

— Помимо активов у них значительные оборотные средства, активы только часть. Дело в том, что они говорят совсем о другом. О том, что нужно сохранить контроль государства, а прокуратура говорит о том, что тот кусок, который хотят продать, он приватизируется и продается за низкую цену. Вот о чем речь, это разные совсем вещи.

— Можно оценить сколько все же Чубайс мог положить акций "в карман" при приватизации РАО ЕЭС?

— Правление в свое время, в качестве вознаграждения, получило по низкой цене большой пакет акций. Продали во время пика за большую сумму. Сколько сейчас у них ценных бумаг, я не знаю.

— Почему Анатолию Чубайсу удалось осуществить приватизацию РАО ЕЭС, а с "Роснано" сделка не удалась?

- То, что произошло с РАО ЕЭС — это от безграмотности, непонимания, что собой представляет единая энергосистема страны. Она была для нашей страны создана, была задумана еще до революции.

Одни и те же станции обслуживали разные часовые пояса, требовалось примерно на процентов 20 мощностей меньше, чем сейчас. Не говоря уже о том, что при этом повышалась загрузка станций.

Поэтому полное непонимание властей, что собой представляет единая энергосистема и манипулирование Чубайсом понятием "рынок", позволили ему тогда обмануть всех.

А на самом деле рынка там быть не может, потому что для рынка требуется избыточное предложение той же электроэнергии. А мы избыточное предложение создать не можем, потому что электроэнергию хранить надо, а хранить негде, она должна потребляться сразу же.

— Почему не удалось провернуть по аналогии приватизацию "Роснано"?

- Это несравнимые структуры, я не знаю, чего добились в "Роснано". Я видел только те демонстрации, которые устраивал несколько раз Чубайс в кабинете президента, демонстрируя ему электронный учебник — старой британской разработки.

Та же самая была история с аккумуляторами, под которые завод построили, без учета того, кто будет потребителем. Затрачено много денег, а Чубайс это объясняет тем, что инновации рискованное дело.

На самом деле никаких инноваций там нет. В "Роснано" была проверка Счетной палаты в прошлом году, где были выявлены многие финансовые нарушения.

Очевидно, эта приватизация была — возможно — направлена на то, чтобы, может быть, прикрыть что-то. У них там наверняка долги какие-то образовались.