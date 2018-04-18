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Источник Правда.Ру

"Разоримся!": США испугались запрета полетов над Россией

Экономика

В госдепе США заявили, что ряд американских авиакомпаний изменяет маршруты следования рейсов в Азию в связи с возможным запретом пролета над территорией России.

"Разоримся!": США испугались запрета полетов над Россией. 385996.jpeg
Фото: United States Department of Defense

Как заявила на брифинге официальный представитель ведомства Хизер Нойерт, действие соглашения между американскими перевозчиками и российским правительством истекает во вторник.

По этому поводу на неделе должна была состояться встреча в Вашингтоне, но российская сторона отменила ее, а новая встреча еще не назначена. Нойерт добавила, что США не хотят "такого рода сбоев в работе авиации, поэтому мы пытаемся облегчить достижение договоренности".

Как сообщило агентство Bloomberg, представители американских перевозчиков, профессиональных ассоциаций и союзов встретились  17 апреля с помощником госсекретаря США по экономическим и деловым вопросам после того, как Министерство транспорта России прекратило переговоры на эту тему.  

Ежедневно американские компании совершают сотни рейсов над Восточной Россией по самому быстрому и дешевому маршруту в Восточную Азию. 

Позже стало известно, что российский Минтранс согласился продлить на шесть месяцев разрешение на пролет американских лайнеров над территорией России.

С военной авиацией все сложнее. Ранее сообщалось, что американский противолодочный самолет P-8A Poseidon провел многочасовой разведывательный полет возле побережья Крыма в начале января.

Сообщается, что самолет с бортовым номером 168432 и позывным PS076 вылетел с базы Сигонелла на Сицилии. В итоге он был замечен над международными водами Черного моря к юго-западу от Севастополя.

В минобороны России подтвердили, что 5 января 2018 года самолет США провел оперативную разведку около российских рубежей на юге Балтики. Напомним, недавно Пентагон опубликовал видеозапись сопровождения ВВС США двух российских истребителей Су-30.

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Темы сша россия запрет полеты
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