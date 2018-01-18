В США предсказали скорый крах Роскосмоса

Пресса США предсказала крах Роскосмоса после отказа американцев от мест на российских пилотируемых кораблях «Союз» и двигателей для ракет Atlas 5.

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Как пишет журналист издания Space News Мэтью Боднер, около половины бюджета Роскосмоса в рамках Федеральной космической программы на 2016-2025 годы (1,4 трлн рублей, или 24 млрд долларов) посвящена пилотируемым программам.

По его словам, "российская космическая программа - это сложное поддержание положительного имиджа... Бюджетные сокращения, программные задержки и регулярные неудачи запуска космической промышленности России на каждом шагу. После незначительных побед их обещания все труднее и труднее проглотить».

Боднер также подчеркнул, что российская космическая компания отстает от американской SpaceX, однако он уточнил, что в прошлом году в России появился новый игрок, который выполняет роль частного оператора: S7.

"Правда.Ру" ранее писала, что унификация с одноразовым "Союзом-5" позволит россиянам запускать будущую отечественную ракету с Байконура, Восточного, и с плавучего космодрома в Тихом океане.

Проект является разработкой инженеров РКК "Энергия" и ракетно-космического центра "Прогресс". Этот носитель важен для удержания позиций России на рынке пусковых услуг.

Отметим, что эскизное проектирование "обычного" "Союза-5" завершено в конце ноября. Сообщается, что в ближайшие дни документация будет представлена в "Роскосмос".

Новая ракета, считают эксперты, будет совершать самостоятельную посадку - как и Falcon 9 американской корпорации SpaceX. В тех же США уже две частные компании разработали ракеты с посадкой первых ступеней после старта. Два года назад фирма Blue Origin провела испытания одноступенчатого носителя легкого класса.