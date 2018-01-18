Переезжающим на Дальний Восток дадут по миллиону

Минвостокразвития собирается выдавать россиянам, переезжающим на Дальний Восток по одному миллиону рублей. Сейчас сумма субсидий составляет 225 тысяч рублей.

Сообщение прозвучало на итоговом заседании общественного совета при Минвостокразвития. Деньги выделяются на переезд и адаптацию. Причем, переезжает человек сразу на работу, к конкретному работодателю.

Предложение увеличить субсидию поддержало и Минтруда. Такая же инициатива принята и по программе переселения соотечественников.

Новый размер подъемных считают достаточным для того, чтобы привлечь переселенцев на Дальний Восток. Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин отметил, что поправки в закон о занятости будут рассмотрены правительством в ближайшее время.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что с начала 90-х годов и без того не слишком заселенный Дальний Восток пустеет. Власти надеются, что остановить отток жителей и привлечь новых переселенцев помогут масштабные программы развития и инициативы, такие как бесплатное выделение земли.

Насколько это может помочь в решении проблем Дальнего Востока? Об этом Pravda. Ru рассказывает директор департамента развития человеческого капитала, территориального и социально-экономического развития регионов Дальнего Востока минвостокразвития РФ Григорий Смоляк.

"Дальний Восток — это 36 процентов территории России, но там проживает всего 6 миллионов человек. Он сейчас недостаточно развит, но очень перспективен. Регион чрезвычайно богат полезными ископаемыми, но самое главное — он богат настоящими людьми, которые туда приехали, остались, родили детей и считают, что Россия начинается именно на Курилах и Камчатке.

Но в 90-е годы из-за развала хозяйства оттуда многие уехали — 20 с лишним процентов населения. Миграционный отток, безусловно, продолжается, но уже в значительной мере сокращен, практически остановлен. С каждым годом уезжает на 20-30 процентов людей меньше", — считает эксперт.

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