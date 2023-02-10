Россия сокращает добычу нефти: эксперты говорят о росте цен до ста долларов за баррель

Мировые цены на нефть могут существенно вырасти вслед за сокращением добычи в России, считают эксперты Центра развития энергетики (ЦРЭ).

"По нашим ожиданиям, решение о сокращении добычи в ближайшее время будет дополнено пересмотром налоговой системы (в России) с тем, чтобы привязать взимание нефтяных налогов к котировке Brent. Тем самым будет создан стимул для нефтяных компаний сокращать дисконты при экспорте", — рассказали в ЦРЭ.

По их мнению, исходя из этого нельзя исключать, что реальное сокращение добычи нефти в России в марте-апреле будет больше, чем объявленные полмиллиона баррелей в сутки, сообщает РИА "Новости".

Дело в том, полагают в Центре развития энергетики, что нефтедобывающие компании могут сосредоточиться на получении более высокой цены продаваемой нефти, а не на поддержании объёмов. При таком сценарии цены на нефть на мировых рынках могут вырасти и превысить сто долларов за баррель уже к лету.

Сейчас нефть марки Brent продается по цене около 85 долларов за баррель. Не секрет, что российская нефть продаётся с большими скидками — в том числе из-за попыток Запада ограничить поставки российских энергоресурсов (хотя и не до такой степени, чтобы создать дефицит на мировых рынках).

По мнению экспертов ЦРЭ, смысл объявленного ранее в пятницу сокращения не столько в том, чтобы увеличить мировые цены на нефть, сколько в том, чтобы сократить дисконты при продаже российской марки Urals, которые с декабря достигли "неприемлемых для бюджета значений".

Ранее в пятницу вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что с 1 марта в России сократят добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Это примерно пять процентов от ежедневной добычи нефти в нашей стране.

О том, что возможен вариант сокращения добычи нефти, Новак говорил в декабре прошлого года, когда обсуждались ответные меры России на введение странами Запада так называемого потолка цен на российскую нефть.

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