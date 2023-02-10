Россия не закроет торгпредство в Казахстане. А вот в Астане планы не меняют

Россия не планирует закрывать торговое представительство в Казахстане, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По поводу того, планирует ли Россия аналогичные действия. Нет, конечно, нет. Такой вопрос не обсуждается и не обсуждался", — сказала она, комментируя ответные меры на закрытие торгового представительства Казахстана в России.

По словам Захаровой, закрытие торгпредства не требует денонсации межправительственного соглашения о взаимном учреждении таких представительств.

И она отметила, что решение властей Казахстана не повлияет на функционирование российского торгового представительства в этой стране, сообщает ТАСС.

Официальный представитель МИД РФ также подчеркнула, что все обязательства по реализации соглашения о торгпредствах будут выполняться в полном объёме. И Россия намерена задействовать все имеющиеся межгосударственные механизмы "для создания необходимых условий российскому бизнесу в работе на казахстанском направлении.

О том, что торговое представительство Казахстана в Москве может быть закрыто, стало известно в начале февраля. Проекте постановления правительства республики был опубликован на сайте "Открытые нормативно-правовые акты".

"Правительство Республики Казахстан постановляет: ликвидировать государственное учреждение "Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации" Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан", — было сказано в документе, публичное обсуждение которого продлится до 15 февраля.

В Министерстве торговли Казахстана позднее сообщили, что предложение закрыть торгпредство республики в России связано с оптимизацией работы госорганов.

Отмечалось также, что в России для бизнеса из Казахстана и так "созданы все институциональные условия для работы". Ну а кроме того, подчёркивалось, что закрытие торгпредства не повлияет на работу торгового представительства России в Астане.

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