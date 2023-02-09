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Sohu: Россия изощрённо накажет США за конфискацию активов

Экономика

Власти США начали конфискацию российских активов, данный процесс сулит им массу неприятностей, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.

Sohu: Россия изощрённо накажет США за конфискацию активов

В результате антироссийских санкций на Западе были заморожены как российские государственные активы, так и средства частных лиц. И недавно американское правительство запустило процесс конфискации иностранной собственности, создав тем самым крайне опасный прецедент.

На днях США объявили о том, что передадут Украине 5,4 миллиона долларов, которые якобы принадлежат российскому предпринимателю Константину Малофееву. Об этом сообщил генпрокурор США Меррик Гарланд.

Авторы материала, опубликованного на платформе Sohu, полагают, что данное действие американских властей имеет два ключевых момента.

Это первый случай, когда США конфисковали личную собственность российского гражданина, на которого наложены санкции. Это также первый случай, когда американское правительство объявило о намерении передать конфискованную собственность Украине, говорится в материале (перевод "ПолитРоссия").

Авторы материала полагают, что тем самым Соединённые Штаты нарушили один из главных принципов международного права — неприкосновенность частной собственности. Но это лишь начало подготовки к конфискации остальных замороженных российских активов, считают китайские эксперты. Причём, по их мнению, Евросоюз последует примеру США.

При этом, считают авторы материала, Запад пожалеет о своём решении. США и их союзники столкнутся с довольно изощрённым наказанием за конфискацию российских активов.

У России появится масса новых союзников, поскольку все страны мира понимают, что могут оказаться на её месте. А потому они будут стараться оградить себя от подобных рисков.

А сделать это можно одним способом — массово отказываться от использования долларов, евро и британских фунтов, а также начав выводить свои активы из западных стран. И Россия в этом поможет, поскольку давно уже начала процесс дедолларизации.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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