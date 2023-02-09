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Российский газ в Китай будет поставляться по дальневосточному маршруту

Экономика

Вопрос трансграничного подводного перехода для поставок российского газа в Китай урегулирован.

Российский газ в Китай будет поставляться по дальневосточному маршруту

В соглашении одобрены пункты о строительстве и эксплуатации трансграничного участка газопровода, который будет проложен через реку Уссури (Усулицзян) в районе городов Дальнереченск (РФ) и Хулинь (КНР).

Ранее сообщалось, что стоимость газа в Евросоюзе начнёт падать не раньше 2026 года. 

Как сообщает oilcapital.ru, поставки природного газа в КНР прописаны в долгосрочном договоре купли-продажи. Предполагается увеличить объём поставок газа РФ в КНР на 10 млрд куб. м в год.

Энергоноситель будет поставляться не только в Пекин и Шанхай, но будет распределяться по трассе газопровода в северо-восточных регионах Китая.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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