Скоро россияне получат возможность пользоваться ставропольскими компьютерами вместо иностранной электроники

В Кавминводах Ставропольского края запустили производство отечественных компьютеров на производственных площадях ессентукской компании "Бештау электроникс".

Мэр Ессентуков Александр Некристов сообщил в конце января, что ставропольские производители техники получают всестороннюю поддержку региональных властей.

"При поддержке губернатора производство наращивает мощности и производственные объемы. Сейчас в месяц в Ессентуках выпускается 15 тысяч мониторов и столько же клавиатур и компьютерных мышей. После введение в эксплуатацию новых производственных площадок, годовые показатели увеличатся до 350 тысяч мониторов, 150 тысяч моноблоков и 100 тысяч ноутбуков", — рассказал Некристов, которого цитирует newstracker.ru.

Как уточнил соучредитель ГК "Бештау" Владимир Кузнецов, ессентукские компьютеры — это чисто российское производство, из оригинальных отечественных запчастей.

Кузнецов добавил, что на российскую электронику однозначно будет большой спрос, потому что по новому закону госучреждения РФ обязаны будут начать пользоваться исключительно отечественной техникой и программным обеспечением. Это значит, что активные закупки российских компьютеров госорганами в ближайшие годы гарантированы.

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