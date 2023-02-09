МВД: телефонные аферисты стали часто обманывать клиентов автосервисов

Телефонные мошенники стали часто обманывать клиентов автосервисов, вымогая у них деньги за якобы проведённый ремонт машины. Об этом сообщает karelinform.ru со ссылкой на полицейских.

По информации издания, уже несколько жителей Петрозаводска стали жертвами аферистов. Так, первым за помощью обратился 48-летний мужчина, который оставил машину в мастерской и договорился рассчитаться за услуги после ремонта.

Впоследствии ему позвонили неизвестные, потребовав заплатить 3,5 тысячи рублей за проведённые работы. Затем аферисты ещё несколько раз связывались с мужчиной и просили перевести дополнительные деньги.

В итоге пострадавший отдал мошенникам свыше 17 тысяч рублей, хотя изначально должен был заплатить за ремонт машины всего 3 тысячи.

Мужчина понял, что стал жертвой аферистов, когда лично приехал в салон, чтобы забрать автомобиль. В аналогичную ситуацию попала 46-летняя клиентка другого автосервиса. Однако женщина вовремя распознала мошенников и прекратила разговор с ними.

Сотрудники МВД запустили дополнительную проверку по этим случаям.