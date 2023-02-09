Аналитик Штайнгарт: санкции Запада против РФ грандиозно провалились — "Удивительные факты"

Немецкий аналитик Габор Штайнгарт заявил, что антироссийские санкции, которые так усиленно лоббировал Запад, грандиозно провалились. По мнению автора, есть пять "удивительных фактов" об экономическом положении в России.

"После начала СВО Запад ввёл санкции против своего давнего торгового партнёра — России. Но они, по-видимому, наносят гораздо меньший удар по российской экономике, чем предполагалось", — заявил аналитик Focus.

Так, по его мнению, "удивительно", что экономика России выстояла, и перечислил пять факторов:

Россию "отрезали" от SWIFT, но рубль укрепился,

МВФ прогнозировал спад экономики, но ВВП пошёл в рост,

Москва успешно заместила "недружественных" партнёров,

европейские компании продолжают работать в РФ,

Россия продолжает экспорт товаров и сырья.

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