Немецкий аналитик Габор Штайнгарт заявил, что антироссийские санкции, которые так усиленно лоббировал Запад, грандиозно провалились. По мнению автора, есть пять "удивительных фактов" об экономическом положении в России.
"После начала СВО Запад ввёл санкции против своего давнего торгового партнёра — России. Но они, по-видимому, наносят гораздо меньший удар по российской экономике, чем предполагалось", — заявил аналитик Focus.
Так, по его мнению, "удивительно", что экономика России выстояла, и перечислил пять факторов:
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