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ЕС хочет взять деньги России на "восстановление Украины", но потом обещает их вернуть

Экономика

Евросовет рассматривает вариант использования замороженных в странах Евросоюза российских активов для "восстановления Украины". Но при этом еврочиновники подчёркивают, что речь не идёт о конфискации активов.

ЕС хочет взять деньги России на "восстановление Украины", но потом обещает их вернуть

"Это режим санкций, а не режим конфискации. Режим санкций означает, что вы можете использовать деньги, но вы должны их вернуть, когда изменится политика", — сказал на условиях анонимности высокопоставленный чиновник.

По его словам, существуют обязательства, определённые законом. И с точки зрения законности "это очень сложно". Однако, заверил этот анонимный чиновник, "мы упорно работаем", сообщает "Интерфакс".

"Основополагающий вопрос: где находятся эти активы?", — пояснил чиновник, уточнив, что данные средства в сумме, определяемой в 300 миллиардов евро, распределены в разных финансовых структурах.

Он также подчеркнул, что эти деньги не могут быть израсходованы безвозвратно.

"Что можно сделать — это использовать их. Получить прибыль от 300 млрд евро и использовать эти средства для восстановления. Если вы хорошо управляете тремястами миллиардами, вы можете получить несколько миллиардов на восстановление. Такова теория. Но это должно быть сделано конкретно. Сначала нужно выявить эти средства, получить к ним доступ, определить механизм (использования)", — сказал высокопоставленный представитель ЕС.

Отметим, ранее уже звучали предположения о том, что в Евросоюзе хотят использовать на "восстановление Украины" прибыль, полученную от управления российскими активами.

Правда, в прессе была информация, что по факту из 300 миллиардов евро уверенно можно говорить только о наличии ста миллиардов. А об остальных средствах еврочиновники не имеют определённой информации.

Кроме того, в Киеве-то рассчитывают получить как раз 300 миллиардов евро. Однако судя по заявлениям еврочиновникам, особого желания передавать эти средства Украине в Евросоюзе не испытывают. Ну разве что поляки с прибалтами.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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