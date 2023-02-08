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Focus: США приходится скрывать от союзников неудобную правду о России и санкциях

Экономика

Американские санкции против России сработали весьма необычным образом, говорится в материале, опубликованном в немецком издании Focus.

Focus: США приходится скрывать от союзников неудобную правду о России и санкциях

В своей истории США неоднократно прибегали к давлению на конкурентов при помощи экономических санкций. Однако очень часто они терпели неудачу. И одним из явных тому примеров является Россия.

"В кратчайшие сроки Путин смог приспособиться к обходу санкций и приобрести новых партнёров по импорту и экспорту. Весь мир сегодня увлечен российской нефтью и газом", — говорится в материале немецкого издания (перевод "ПолитРоссия").

На сегодняшний день в США действует 70 различных санкционных программ под эгидой министерства финансов, которые затрагивают десятки государств, а также более тысячи физических лиц и организаций по всему миру.

Но неудобная правда заключается в том, что эти ограничения создают больше проблем не России или, например, Китаю, а ближайшим союзникам США. И в Вашингтоне об этом прекрасно знают, но предпочитают скрывать данный факт от партнёров.

За годы применения санкций США обнаружили весьма любопытную их особенность. А именно — экономические ограничения не наносят значительного ущерба противникам, но они крайне эффективно влияют на союзников.

Американские партнёры под угрозой вторичных санкций вынуждены сворачивать свои успешные бизнесы в странах, против которых были введены ограничения. Как, например, это произошло с поставками энергоресурсов в Европу, поставки которых практически прекратились. И покупать их европейцы вынуждены в том числе в США, гораздо дороже. А что делать, альтернатива-то отсутствует.

Так что санкции действуют совсем не так, как должны бы, поражая в первую очередь американских союзников и партнёров.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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