LCI: а санкции против России вообще работают?

Прогнозы западных политиков, чиновников и экспертов о скором крахе российской экономики не оправдались, считают участники программы, которая вышла в эфире французского телеканала LCI.

Один из них напомнил о том, что ранее было много предсказаний о российской экономике, которая "вот-вот рухнет". Прогнозировалось не только это, но и нехватка продовольствия и вообще "годы удушья" для Россия. А теперь в прогнозах МВФ сообщается прямо противоположное.

Россия не только не погрузится в рецессию, но рост её экономики в ближайшие два года будет выше, чем у государств Евросоюза и США.

"Да, цифры МВФ сенсационны. Их две: в 2023 году в этом году рост составит плюс 0,3% в России. Иными словами, Россия избежала рецессии. И в 2024 году рост составит плюс 2,1%. То есть в 2024 году Россия добьётся большего успеха, чем Европа и США, еврозона — на 1,6%, США — на 1%", — отметили участники программы (перевод "ИноСМИ").

Ведущий программы признал, что "мы ничего не понимаем".

"Знаем ли мы, что такое полный крах, эффективна ли вообще политика санкций?", — задался он вопросом. И напомнил о курсе рубля по отношению к евро.

В начале марта прошлого года, под действием первых западных санкций, рубль очень резко упал по отношению к евро. Но практически сразу же восстановился, причём до уровня, который превышал тот, что был до конфликта.

"В последние несколько недель он снова немного упал, но сейчас стабилизировался. Как это можно объяснить? Ну, благодаря ряду мер, которые Кремль и российский Центробанк приняли, чтобы избежать любой паники в России", — отмечается в программе телеканала LCI.

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