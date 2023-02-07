Финансовый аналитик заявил, что дефицит бюджета в 1,76 трлн рублей был ожидаемым

Дефицит бюджета был ожидаемым, заявил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев, комментируя корреспонденту Pravda.Ru материал Минфина об исполнении бюджета с дефицитом в 1,760 триллиона рублей. Эксперт сообщил, что в этом нет ничего страшного, так как относительно общего бюджета эта сумма не так велика.

"Инструментов покрытия не дефицита бюджета есть несколько, причём безинфляционных. Не надо думать, что раз дефицит бюджета, то непременно может быть монетарная инфляция. Вовсе нет. Существует несколько источников. Какой из них использует Минфин, сказать сейчас трудно", — объяснил Беляев.

Вероятно, для покрытия использовался Фонд национального благосостояния, который является отдельным специальным формированием и предназначен как раз для этого.

Вторым источником собеседник назвал внутренние займы, о чём неоднократно говорил Минфин.

"И, третье, мы предполагаем все-таки, что внешняя торговая конъюнктура будет складываться неплохо и мы получим какие-то внешние доходы для частичного если не покрытия, то, во всяком случае, стабилизации неувеличения дальнейшего дефицита бюджета", — сказал аналитик.

Беляев высказал надежду на то, что экономика России будет развиваться, а это значит, будут дополнительные поступления в бюджет, которые предотвратят увеличение этого дефицита.

В Министерстве финансов объяснили, что расходы были значительными из-за оперативного заключения контрактов и по причине авансирования "финансирования по отдельным контрактуемым расходам".

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