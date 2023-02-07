Railfreight: удар по экономике России привёл Запад к неожиданному выводу

Удар по российской экономике привёл Запад к неожиданному выводу, говорится в материале, опубликованном в издании Railfreight (Нидерланды).

Отмечается, что Россия уже год находится под тяжелейшим экономическим давлением со стороны Запада. Санкции были нацелены на то, чтобы лишить нашу страну доходов и возможности развития. Но Россия смогла устоять, а результат её экономической политики поверг Запад в замешательство.

Россия не единственная страна, которая находится под санкционным давлением Запада. Под жёсткими ограничениями находится, например, Иран. И сейчас две страны укрепляют сотрудничество.

Например, былит заключено соглашение о подключении межбанковских платежных систем. Иранский Shakr Bank и российский банк ВТБ возглавят проект по объединению 158 банков и облегчению платежей, инвестиций и других совместных проектов, говорится в материале (перевод "ПолитРоссия").

"Транспортные проекты также выиграют от этого развития. Две страны нашли новые и очень интересные рынки для своих совместных усилий, и упрощение транзакций будет выгодно для всех", — сказал юрист и эксперт по санкциям Себастьян Беннинк.

Транспортный коридор "Север — Юг" ведёт в Индию, которая не признаёт санкции против России и Ирана. И видит новые перспективы в торговле с двумя странами.

"Индия также выиграет от совместного российско-иранского проекта, поскольку это может привести к бесперебойным грузопотокам в Москву и из Москвы. Международные платежи и их обработка всегда вызывают головную боль у логистов. Это больше не будет иметь место для России и Ирана и, соответственно, Индии, которая находится на южной оконечности коридора "Север — Юг"", — говорится в публикации.

А этому в значительной степени способствует коллективный Запад своей санкционной политикой. Получается, что США, Евросоюз и их сателлиты способствуют развитию новых проектов, которые имеют очень большое значение для мировой экономики. И это явно не то, к чему они стремились, когда вводили ограничительные меры.

В общем, неожиданный для Запада вывод из всей этой истории — фактическое стимулирование развития новых проектов, о которых ранее рассуждали только теоретически.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.