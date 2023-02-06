Sohu: распродажа Россией долларов дала грандиозный результат

Россия несколько лет назад начала процесс дедолларизации и он начал давать первые результаты, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.

"Действия России говорят миру: нужно снижать зависимость от Запада", — отмечается в материале (перевод "ПолитРоссия").

Отмечается, что коллективный Запад во главе с США сделали ставку на санкции и международную изоляцию России. Однако санкции оказались неэффективны, а добиться изоляции так и не удалось.

Произошло это во многом благодаря предусмотрительности России, которая ещё в 2014 году начала постепенно сокращать свою зависимость от доллара и других западных валют, устроив их массовую распродажу.

Помимо этого, Москва последние восемь лет Россия планомерно сближалась со странами Азии. И в итоге этот манёвр дал грандиозный результат.

Благодаря дедолларизации санкции США и Европы оказались для России не столь болезненными, как могли бы быть. Российские финансовые институты запаслись другими валютами и золотом. А кроме того, были созданы альтернативные платёжные системы.

"Недавно заключённый между Россией и КНР газовый договор также поощряет использование национальных валют. Это является ещё одним сильным ударом по долларовой системе", — говорится в материале.

Авторы которого отмечают, что если Россия продолжит свои антидолларовые манёвры, а её инициативы найдут поддержку в мире, то для американской валюты наступят тяжёлые времена. А вместе с этим упадёт и влияние США в мире.

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