Antiwar: Россия представляет опасность для доллара

Россия представляет реальную угрозу для экономики США и доллара, заявили американские аналитики. По их мнению, всё больше Москва "стягивает" вокруг себя государства, которые не поддерживают тренд торговли в валюте Штатов.

Многие из стран отказались поддержать антироссийские санкции на фоне налаженных торгово-экономических отношений с Москвой. Кроме прочего, в "коалицию" БРИКС намерены вступить ещё ряд государств, что осложнит положение доллара, так как все сделки будут совершаться в нацвалюте.

"Большая часть международной торговли ведётся в долларах США, в них же хранится и значительная часть мировых валютных резервов. Переход на другие валюты ослабит как доллар, так и влияние Соединённых Штатов", — цитирует американский аналитический портал Antiwar "ПолитРоссия".

Как отметили авторы, совокупное население государств — членов БРИКС составляет 40 процентов от общего количества людей в мире, что означает для США масштабные экономические потери.

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