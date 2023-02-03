Олигархи в бывших республиках СССР заработали миллионы долларов на антироссийских санкциях

Многим крупным предпринимателям из бывших союзных республик удалось увеличить свои доходы после того, как западные страны наложили на Россию экономические санкции.

В пример эксперты привели богатейшего человека Казахстана Владимира Кима, чьё состояние за прошедший год увеличилось на 90 млн долларов. Несмотря на угрозу вторичных санкций, он не планирует выходить из российского проекта по добыче цветных металлов и золота, пишет издание "Акценты".

Смог заработать на антироссийской истерии и эстонский миллиардер Кристо Кярман. Его сервис транграничных платежей пользуется большой популярностью у россиян, покинувших родину после начало спецоперации на Украине.

Но не всем олигархам удалось увеличить свои состояния. Бидзина Иванишвили, которого называют богатейшим человеком Грузии, за последний год лишился $300 миллионов. Несмотря на то, что он объявил о выводе своего бизнеса из России, часть его деятельности осуществлялась в РФ, и это сказалось на доходах предприниматели.

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