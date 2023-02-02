На оборонном предприятии Красноярска открыто более 500 вакансий

В Красноярском крае на оборонном предприятии открыто более 500 вакансий. Об этом сообщает издание prmira.ru.

Предприятие "Информационные спутниковые системы им. Решетнёва" на 30 января разместило 584 вакансии на сайте поиска работа. Требуются инженеры и другие технические специалисты.

Комментировать ситуацию руководство организации не стало, сославшись на запрет разглашения информации.

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