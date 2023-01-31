Экономист Дудчак спрогнозировал конец "тирании доллара": Большая угроза для экономики США

Политолог и экономист Александр Дудчак рассказал о процессе дедолларизации мировой экономики, что ознаменует собой конец паразитированию США на экономиках мира.

Дудчак объяснил, что процесс отказа от "тирании доллара" произойдёт не так быстро, как хотелось бы России, но намного стремительнее, чем предполагают США.

"Это большая угроза для экономики США, потому что, благодаря доллару, они долгое время паразитировали на экономиках всего земного шара", — цитирует слова эксперта iReactor.

Он сравнил крушение господства доллара на земном шаре с "нарастающей лавиной", которая давит на Вашингтон.

"Для них быть не на первом месте означает быть на последнем. США выискивают достаточно эффективные способы перенести этот процесс на долгие годы, поэтому и развязывают конфликты по всему миру", — выразил своё мнение экономист.

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