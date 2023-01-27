Экономист Игорь Качалов объяснил, почему граждане РФ в 2022 году досрочно гасили кредиты чаще, чем в 2020–2021 годах.
В интервью интернет-изданию "Подмосковье Сегодня" он напомнил, что в прошлом году на фоне украинского конфликта появилась неясность на рынке труда. При этом эксперт подчеркнул: несмотря на все сложности, некоторые россияне стали зарабатывать больше.
"У 15-20 процентов населения зарплаты всё-таки увеличились", — сказал Качалов.
По его словам, многие граждане РФ максимально распрощались со своими долгами, чтобы обезопасить себя в условиях нестабильной мировой ситуации.
Ранее юрист Иван Соловьёв сообщил, что кредит, взятый на семейные нужды, можно разделить при разводе. Как пояснил специалист, данный вопрос придётся решать через суд.
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