Экономист Качалов: россияне стали гасить кредиты раньше срока из-за роста доходов

Экономист Игорь Качалов объяснил, почему граждане РФ в 2022 году досрочно гасили кредиты чаще, чем в 2020–2021 годах.

В интервью интернет-изданию "Подмосковье Сегодня" он напомнил, что в прошлом году на фоне украинского конфликта появилась неясность на рынке труда. При этом эксперт подчеркнул: несмотря на все сложности, некоторые россияне стали зарабатывать больше.

"У 15-20 процентов населения зарплаты всё-таки увеличились", — сказал Качалов.

По его словам, многие граждане РФ максимально распрощались со своими долгами, чтобы обезопасить себя в условиях нестабильной мировой ситуации.

Ранее юрист Иван Соловьёв сообщил, что кредит, взятый на семейные нужды, можно разделить при разводе. Как пояснил специалист, данный вопрос придётся решать через суд.