Россия испытывает нехватку рабочих рук почти во всех отраслях. Дефицит качественной рабочей силы наблюдается в половине компаний страны, пишет "Независимая газета".
По данным Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, кадровый голод — самая большая проблема российской экономики.
При этом специалисты Института Гайдара сообщили, что в начале 2023 года на промышленность оказывают давление следующие факторы:
Такие проблемы стали актуальными из-за общего ухудшения ситуации с трудоспособным населением России и восстановления экономической активности в стране после "ковида" и санкций.
На рынке первым делом наблюдается нехватка высококвалифицированных рабочих, на втором месте — инженерно-технических работников.
До сих пор экономика справлялась за счёт старых кадров ещё советской "закалки" и обучения, но люди не вечны — лучшие специалисты, хоть и работали, даже будучи весьма в преклонном возрасте, всё-таки уходят с производства. И замены им чаще всего нет, а главное — её негде брать, многих специалистов никто и нигде не готовит.
Что касается нехватки рабочих рук, то причинами этого стали:
Проще говоря, на многих заводах работать почти некому — хотя в ряде отраслей зарплаты профессиональных мастеров, сварщиков, токарей, электриков и электронщиков выше офисных и часто превышают 100 тысяч рублей в месяц. Рабочие с высшим разрядами, кстати, получают и по 200 тысяч рублей, пишут в соцсетях.
Директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда напомнила, что мобилизация затронула и фермеров, которые имеют опыт управления тяжёлой техникой (и, как правило, служили в армии). С учётом того, что фермеров в стране и так немного, это создаёт "дыры" в функционировании экономики.
С иностранной рабочей силой (мигрантами) ситуация и вовсе невнятная, отметила научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Александра Потапова.
Pravda.Ru ранее публиковала материалы о том, кто же сейчас в России "средний класс" (который должен спасти страну, промышленность, устроить "прорывы") и каковы теперь его критерии.
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