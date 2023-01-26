Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Гурулёв: к весне ВСУ получат около 150 танков НАТО, к этому нужно относиться серьёзно
Tilastokeskus: В Финляндии зафиксирована рекордная смертность граждан в 2022 году
DGP: Польша по частям передала Украине несколько истребителей МиГ-29 весной 2022 года
Песков: Зеленский сам давно перестал быть возможным оппонентом для Владимира Путина
Инфекционист Тимаков: при одновременном ударе гриппа и "кракена" страдают разные клетки
Новые взрывы в Запорожье, на месте прошлого прилёта сильный пожар
В Одесской области заявили о повреждении двух объектов критической инфраструктуры
Сивков: Россия может объявить Украине войну на официальном уровне
Ультразвуковой стикер размером с монетку поможет контролировать весь период беременности

Российским заводам не хватает рабочих: старики уходят, а замены им нет

Экономика

Россия испытывает нехватку рабочих рук почти во всех отраслях. Дефицит качественной рабочей силы наблюдается в половине компаний страны, пишет "Независимая газета".

Российским заводам не хватает рабочих: старики уходят, а замены им нет

По данным Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, кадровый голод — самая большая проблема российской экономики.

При этом специалисты Института Гайдара сообщили, что в начале 2023 года на промышленность оказывают давление следующие факторы:

  • показатель нехватки персонала, выросший до 55% в 2022 году;
  • недостаточный платежеспособный спрос со стороны потребителей (48%);
  • высокий уровень цен на транспорт и энергоресурсы — 44%.

Такие проблемы стали актуальными из-за общего ухудшения ситуации с трудоспособным населением России и восстановления экономической активности в стране после "ковида" и санкций.

На рынке первым делом наблюдается нехватка высококвалифицированных рабочих, на втором месте — инженерно-технических работников.

До сих пор экономика справлялась за счёт старых кадров ещё советской "закалки" и обучения, но люди не вечны — лучшие специалисты, хоть и работали, даже будучи весьма в преклонном возрасте, всё-таки уходят с производства. И замены им чаще всего нет, а главное — её негде брать, многих специалистов никто и нигде не готовит.

Что касается нехватки рабочих рук, то причинами этого стали:

  • физический недостаток людей на местах;
  • полный упадок среднего профессионального образования;
  • низкая квалификация имеющихся рабочих.

 Работать почти некому

Проще говоря, на многих заводах работать почти некому — хотя в ряде отраслей зарплаты профессиональных мастеров, сварщиков, токарей, электриков и электронщиков выше офисных и часто превышают 100 тысяч рублей в месяц. Рабочие с высшим разрядами, кстати, получают и по 200 тысяч рублей, пишут в соцсетях.

Директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда напомнила, что мобилизация затронула и фермеров, которые имеют опыт управления тяжёлой техникой (и, как правило, служили в армии). С учётом того, что фермеров в стране и так немного, это создаёт "дыры" в функционировании экономики.

С иностранной рабочей силой (мигрантами) ситуация и вовсе невнятная, отметила научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Александра Потапова.

  • В какой-то момент из-за резкого обвала рубля приезжать в Россию на заработки стало невыгодно.
  • Последующее укрепление рубля сделало российский рынок более привлекательным, их заработки увеличились, и они поехали обратно, хотя стало меньше способов перевести деньги домой.

Pravda.Ru ранее публиковала материалы о том, кто же сейчас в России "средний класс" (который должен спасти страну, промышленность, устроить "прорывы") и каковы теперь его критерии.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Гундаров: "Горшков" может выполнить пуск "Циркона" по Украине после захода в Средиземное море

Военный эксперт капитан 1-го ранга в запасе Владимир Гундаров прокомментировал учебные пуски гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков", находящегося в Атлантике.

Гундаров: "Горшков" может выполнить пуск "Циркона" по Украине после захода в Средиземное море
Военный корреспондент Сладков заявил, что битва за Одессу может стать генеральным сражением в СВО
Военный корреспондент Сладков заявил, что битва за Одессу может стать генеральным сражением в СВО
Депутат Шеремет призвал изменить статус СВО из-за поставок западных танков Украине
Переодетые в российскую форму диверсанты ВСУ попали в плен под Донецком
Знак зодиака 26 января: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Россия стала как США, где молодые люди убивают для развлечения Сергей Лебедев Шведская БМП пробьёт броню любого российского танка Андрей Николаев
Обращение Зеленского показали жителям Крыма и Белгорода по центральным телеканалам
Полковник Макгрегор: США пришли в отчаяние из-за того, что делают ВС РФ на Украине
Гаврилов: Москва будет расценивать использование снарядов с урановым наконечником для танков Leopard 2 как ядерную атаку
Гаврилов: Москва будет расценивать использование снарядов с урановым наконечником для танков Leopard 2 как ядерную атаку
Последние материалы
В Одесской области заявили о повреждении двух объектов критической инфраструктуры
Сивков: Россия может объявить Украине войну на официальном уровне
Ультразвуковой стикер размером с монетку поможет контролировать весь период беременности
Читателей Washington Post взбесило высказывание Блинкена о будущем Украины
Зомби-вирусы из вечной мерзлоты остаются заразными и через 50000 лет
Шмыгаль считает, что военные ВСУ смогут освоить танки Abrams за несколько недель
Виктор Бут рассказал о б угрозах спецслужб США за отказ предоставить компромат на российское руководство
Кива предсказал Украине Армагеддон из-за планов Зеленского захватить Крым
ВОЗ: смертность от коронавируса за месяц в мире подросла на 13 процентов
Мэр Кличко: в Днепровском районе Киева прогремели взрывы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников