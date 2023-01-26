Российским заводам не хватает рабочих: старики уходят, а замены им нет

Россия испытывает нехватку рабочих рук почти во всех отраслях. Дефицит качественной рабочей силы наблюдается в половине компаний страны, пишет "Независимая газета".

По данным Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, кадровый голод — самая большая проблема российской экономики.

При этом специалисты Института Гайдара сообщили, что в начале 2023 года на промышленность оказывают давление следующие факторы:

показатель нехватки персонала, выросший до 55% в 2022 году;

недостаточный платежеспособный спрос со стороны потребителей (48%);

высокий уровень цен на транспорт и энергоресурсы — 44%.

Такие проблемы стали актуальными из-за общего ухудшения ситуации с трудоспособным населением России и восстановления экономической активности в стране после "ковида" и санкций.

На рынке первым делом наблюдается нехватка высококвалифицированных рабочих, на втором месте — инженерно-технических работников.

До сих пор экономика справлялась за счёт старых кадров ещё советской "закалки" и обучения, но люди не вечны — лучшие специалисты, хоть и работали, даже будучи весьма в преклонном возрасте, всё-таки уходят с производства. И замены им чаще всего нет, а главное — её негде брать, многих специалистов никто и нигде не готовит.

Что касается нехватки рабочих рук, то причинами этого стали:

физический недостаток людей на местах;

полный упадок среднего профессионального образования;

низкая квалификация имеющихся рабочих.

Работать почти некому

Проще говоря, на многих заводах работать почти некому — хотя в ряде отраслей зарплаты профессиональных мастеров, сварщиков, токарей, электриков и электронщиков выше офисных и часто превышают 100 тысяч рублей в месяц. Рабочие с высшим разрядами, кстати, получают и по 200 тысяч рублей, пишут в соцсетях.

Директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда напомнила, что мобилизация затронула и фермеров, которые имеют опыт управления тяжёлой техникой (и, как правило, служили в армии). С учётом того, что фермеров в стране и так немного, это создаёт "дыры" в функционировании экономики.

С иностранной рабочей силой (мигрантами) ситуация и вовсе невнятная, отметила научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Александра Потапова.

В какой-то момент из-за резкого обвала рубля приезжать в Россию на заработки стало невыгодно.

Последующее укрепление рубля сделало российский рынок более привлекательным, их заработки увеличились, и они поехали обратно, хотя стало меньше способов перевести деньги домой.

Pravda.Ru ранее публиковала материалы о том, кто же сейчас в России "средний класс" (который должен спасти страну, промышленность, устроить "прорывы") и каковы теперь его критерии.

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