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Bloomberg: Германия перехитрила Россию. Но надолго её не хватит

Экономика

Германия не получает российский газ уже несколько месяцев. Точнее, с того момента, когда произошли инциденты со взрывами на "Северных потоках".

Bloomberg: Германия перехитрила Россию. Но надолго её не хватит

Но в ближайшее время немцы едва ли столкнуться с дефицитом газа. Вот только никто не знает, как долго Германия будет праздновать эту "победу". Сами же немцы признают, что вариантов с заменой газа из России не так уж и много.

До начала конфликта на Украине 52 процента газового импорта поступало в Германию из России. Было много прогнозов, что нынешней зимой ФРГ столкнётся с дефицитом энергоресурсов.

Однако нормирования электроэнергии и вынужденных отключений Германию спас сжиженный природный газ, трубопроводные поставки из Норвегии и Нидерландов, а также старый топливный фаворит — уголь, говорится в материале Bloomberg (перевод "ИноСМИ").

Этому развороту "всё вдруг", который обошелся в 46 миллиардов евро (50 миллиардов долларов), помогла неожиданно тёплая погода, снизившая спрос на отопление. Но в предстоящие годы успех будет зависеть от весьма ненадежных факторов, говорится в материале.

Канцлер Олаф Шольц уверяет, что Германия сделала выводы из своей якобы "чрезмерной зависимости" от России. И теперь цель заключается в том, чтобы создать дополнительные ёмкости для хранения СПГ.

Но построить хранилища только часть дела. Не имея долгосрочных контрактов, покупатели СПГ столкнутся с жестокой конкуренцией на мировых рынках. А объёмы СПГ в мире как минимум три года не будут существенно увеличиваться.

Если экономика Китая начнёт восстанавливаться после снятия ковидных ограничений, Европа не сможет получать большие объёмы. Германия подписала контракт с Катаром на 15 лет, но это всего шесть процентов от полученных из России объёмов в 2021 году.

Больше всего в выигрыше сейчас Норвегия и Нидерланды, которые также поставляют газ в Германию. Доля Норвегии, например, сейчас 33 процента. В прошлом году она почти утроила объём газового экспорта.

В Норвегии рассчитывают, что в предстоящие четыре-пять лет объёмы поставок будут неизменными, а потом постепенно снизятся, так как запасы истощатся.

В Нидерландах больше всего добывают газа на своём главном месторождении Гронинген. Но его к следующему году закроют, потому что добыча спровоцировала сотни землетрясений.

Плюс погодные условия — ведь никто не даст гарантий, что и последующие будут тёплыми.

В общем, нынешняя "победа" над Россией вполне может оказаться не такой уж и "победой". А вернее сказать, совсем не таковой.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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