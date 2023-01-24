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Диппонижение с Эстонией и Латвией: Будут ли экономические последствия?

Экономика

Вчера дипломатические отношения между Россией и Эстонией были понижены до уровня временных поверенных. В чем разница? Считается, что посол представляет не только свою страну, но и лично главу государства, пользуясь его особым доверием.

Диппонижение с Эстонией и Латвией: Будут ли экономические последствия?

В целом же временный поверенный в делах пользуется правами и привилегиями посла, за исключением некоторых протокольных почестей. Вслед за Эстонией, послу которой вчера в МИДе России сообщили об этом, пожелала понизить статус дипотношений с 24 февраля и Латвия.

Послы Литвы и России были совместно отозваны еще в апреле прошлого года.

Однако за всей этой посольской куролесицей особое внимание стоит обратить на товарооборот между нашими странами. Любопытно, что Эстония в прошлом году не только не уменьшила, но даже к октябрю нарастила импорт товаров из России на 19 процентов. Соседняя Латвия к тому же время увеличила импорт товаров из России на 67 (!) процентов.

Общий же годовой товарооборот в 2022 году выглядит таким образом:

  • Экспорт из России в Эстонию составил $4,46 млрд
  • Импорт из Эстонии в Россию — $502 млн
  • Экспорт из России в Латвию — $4,65 млрд
  • Импорт из Латвию в Россию — $525 млн

То есть, Эстония с Латвией совместно импортируют из России товаров на $9,1 млрд, в то время как у Россия закупает у них товаров на миллиард долларов. Разница — более, чем в девять раз.

Нет у нас баланса и с третьей русофобской республикой Прибалтики — Литвой. Она экспортировала в прошлом году из России товаров на $5,22 млрд, а экспортировала на $708 млн.

Дипломатический конфликт начался с того, что Эстония потребовала паритета в количестве дипломатов. Странно, что ни она, ни Латвия не требуют установления такого паритета в экономике. Ведь если начинать говорить о паритете, он должен быть не только в дипотношениях, но и в товарообороте.

Впрочем, в любом случае, глядя на данные экономических отношений, можно сделать простой вывод: Россия этим республикам нужнее в 9 раз больше, нежели они нужны России.

В качестве небольшой такой закладки на память: только Литва участвует в товарооброте с США, экспортируя оттуда товаров в два раза меньше, чем из России. Остальные две республики если что и экспортируют из Америки, то очень небольшую часть потребительских товаров, которые почти не отражаются в краткой статистике.

Будут ли со стороны России пересмотрены экономические отношения с прибалтийскими республиками? Скорее всего, нет. Экономические решения в нашей стране часто совсем не коррелируются с политикой СВО. Вчера Pravda. Ru опубликовала в Дзене материал "Росатом" выделяет 7,6 млрд для французского проекта во время СВО" о том, как госконцерн продолжает инвестировать во Францию, несмотря на участие французов поставками оружия Украине против России.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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