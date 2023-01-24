Эксперт Манкевич: Китай в состоянии экономически заменить России Запад

Китай в состоянии заменить для России Запад в торгово-экономическом секторе на 80-90 процентов, заявил председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

По его словам, КНР — вторая по величине экономическая держава и крупнейший производитель товаров.

"КНР сегодня — вторая крупнейшая экономика мира. В стране производится практически всё, начиная от техники самого широкого профиля, станков, машин, кранов до всевозможных изделий высокотехнологичных отраслей", — пояснил эксперт РИА Новости.

Как подчеркнул Манкевич, партнёрство между Москвой и Пекином только укрепляется и в планах большое количество деловых мероприятий.

"Могу раскрыть тайну: особенно резко они активизируются весной нынешнего года, на март-апрель запланировано много совместных деловых мероприятий", — резюмировал эксперт.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.