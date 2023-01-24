Германия сможет полностью отказаться от российского голубого топлива к 2026 году и перейти на сжиженный природный газ с равноценным запасом, сообщили в Министерстве экономики страны.
Так, согласно информации, подсчёты показали, что замена российского газа в ходе регазификации выглядит следующим образом:
"Это лишь этап планирования, который подвержен различным рискам реализации, некоторые из которых трудно просчитать", — пояснили в министерстве.
56 миллиардов кубометров — это фактически потребительская норма для ФРГ в контексте поставок российского газа ещё до эмбарго и санкционной политики.
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