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Германия обозначила сроки отказа от газа РФ: к 2026 переход на СПГ

Экономика

Германия сможет полностью отказаться от российского голубого топлива к 2026 году и перейти на сжиженный природный газ с равноценным запасом, сообщили в Министерстве экономики страны.

Германия обозначила сроки отказа от газа РФ: к 2026 переход на СПГ

Так, согласно информации, подсчёты показали, что замена российского газа в ходе регазификации выглядит следующим образом:

  • 2023 год — объём СПГ оценивается в 13,5 млрд кубометров газа в год,
  • 2024 год — 37 млрд кубометров газа в год,
  • 2025 год — 49,5 миллиарда кубометров в год,
  • 2026 год — 56 миллиардов кубометров.

"Это лишь этап планирования, который подвержен различным рискам реализации, некоторые из которых трудно просчитать", — пояснили в министерстве.

56 миллиардов кубометров — это фактически потребительская норма для ФРГ в контексте поставок российского газа ещё до эмбарго и санкционной политики.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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