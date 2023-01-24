Германия обозначила сроки отказа от газа РФ: к 2026 переход на СПГ

Германия сможет полностью отказаться от российского голубого топлива к 2026 году и перейти на сжиженный природный газ с равноценным запасом, сообщили в Министерстве экономики страны.

Так, согласно информации, подсчёты показали, что замена российского газа в ходе регазификации выглядит следующим образом:

2023 год — объём СПГ оценивается в 13,5 млрд кубометров газа в год,

2024 год — 37 млрд кубометров газа в год,

2025 год — 49,5 миллиарда кубометров в год,

2026 год — 56 миллиардов кубометров.

"Это лишь этап планирования, который подвержен различным рискам реализации, некоторые из которых трудно просчитать", — пояснили в министерстве.

56 миллиардов кубометров — это фактически потребительская норма для ФРГ в контексте поставок российского газа ещё до эмбарго и санкционной политики.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.