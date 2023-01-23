В Японии испугались "возмездия" России из-за санкций

Япония подвергается риску "возмездия" со стороны России из-за санкций. Москва якобы может воспользоваться тем, что Япония зависит от поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России.

"Российский СПГ представляет собой "уязвимость", из-за которой Япония подвергается риску возмездия со стороны Москвы. В то время как американские и британские фирмы ExxonMobil и Shell отказались от своих долей в проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2", Токио остался на месте — даже в соответствии с новыми российскими правилами", — говорится в публикации издания The Japan Times, которую цитирует РИА "Новости".

Отмечается, что Япония никогда не забывала о нефтяном шоке 1970-х годов и угрозы энергетической безопасности укоренились в сознании японского правительства.

"Японские официальные лица называют дальнейшее использование "Сахалина" императивом энергетической безопасности и предупреждают, что выход из проекта может привести к тому, что Китай присоединится к проектам", — говорится в статье.

Напомним, ранее японские СМИ сообщили, что российские власти впервые за 22 года отказались проводить консультации с Японией насчёт условий ведения в 2023 году промысла в водах у Курильских островов. В Токио считают, что это негативно отразиться на улове уже в ближайшие месяцы.

В посольстве Японии в Москве, комментируя эту информацию, заявили, что "японская сторона продолжает настоятельно требовать скорейшего проведения ежегодных консультаций и переговоров о ходе выполнения соглашения для обеспечения возможности осуществления промысла в как можно более ранние сроки в 2023 году".

Между тем, премьер-министр Японии Фумио Кисида в своей программной речи на открывшейся сессии парламента заявил, что несмотря на сложные отношения с Москвой, Токио сохраняет курс на проведение переговоров для заключения мирного договора.

"Несмотря на сложную ситуацию в отношениях с Россией, наша страна по-прежнему сохраняет курс на ведение переговоров с тем, чтобы, решив территориальный вопрос, заключить мирный договор", — сказал он.

Комментируя это заявление, глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин отметил, что "на Смоленской (площади) ещё в марте 2022 (года) заявили, что обсуждать серьёзные вопросы со страной, занимающей откровенно недружественные позиции, было бы абсурдным".

На Смоленской площади в Москве находится Министерство иностранных дел РФ.

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