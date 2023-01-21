Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Руководство Минобороны Украины вызвали в Раду после скандала с закупкой продуктов для ВСУ
Экс-советник Кучмы Соскин призвал наказать Зеленского за восхваление Путина в 2013 году
Певец Прохор Шаляпин пожаловался на критику со стороны русских мужчин
Пользователи Twitter* пришли в ужас от планов США поддержать Украину в захвате Крыма
Кандидату в президенты Чехии Бабишу прислали письмо с боевым патроном и угрозами
Президент Болгарии заявил, что военная помощь Украине может привести к глобальному конфликту
В Новосибирске выпавшая из окна многоэтажки девушка убила идущего внизу прохожего
Подоляк призвал Запад ускорить поставки оружия на Украину
Татарский: войска ВС Украины в Кременной сменили тактику, разработав дерзкий план

Бывший главный экономист МВФ: Россия должна стать гигантским Ираном

Экономика

Россия станет "гигантским Ираном" из-за ограничительных мер, которые вводят против неё страны Запада, считает профессор Гарвардского университета и бывший главный экономист Международного валютного фонда Кеннет Рогофф.

Бывший главный экономист МВФ: Россия должна стать гигантским Ираном

"Посмотрите на Иран, на Северную Корею, Венесуэлу и Кубу, вот к какому сценарию движется Россия", — цитирует заявление Рогоффа на Всемирном экономическом форуме в Давосе РИА "Новости".

Рогофф призвал западные страны продолжать вводить экономические ограничения против Москвы, поскольку, по его мнению, только это может остановить украинский кризис.

"Я считаю, здесь мы должны думать о продлении санкций, а не об их отмене. <…> Я считаю, мы должны думать об этом так: скорая военная победа, длительные санкции", — подчеркнул Рогофф.

На форуме в Давосе Рогофф также заявлял о том, что "даже в случае военного поражения России санкции не должны быть просто отменены, поскольку необходимо добиться смены режима".

Он подчёркивали, что санкции должны быть нацелены на то, чтобы привести Россию к "ужасающей бедности". С этим мнением согласились министр по европейским делам Чехии Микулаш Бек и первый заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Вообще же, теме того, как бы ввергнуть Россию в упадок на долгое время, на нынешнем форуме уделяли повышенное внимание. На эту тему, например, порассуждала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Правда, зачастую эти рассуждения смахивали скорее на попытки убедить самих себя, что санкции против России эффективны — надо только ещё немного подождать. Такие вот попытки убедить самих себя, что всё делается правильно.

А то, что странам Евросоюза пришлось покупать тот же газ по многократно завышенным ценам — так это такая тема, акцентировать внимание на которой участники форума из числа еврочиновников не сочли нужным отчего-то. Хотя, в общем, понятно, отчего.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Популярное
В Кремле прокомментировали сообщения о возобновлении частичной мобилизации

В Кремле ответили на слухи о возобновлении частичной мобилизации.

В Кремле прокомментировали сообщения о возобновлении частичной мобилизации
KRKnews: поляки в Кракове возмущены "оккупацией" главной площади украинскими беженцами
KRKnews: поляки в Кракове возмущены "оккупацией" главной площади украинскими беженцами
Express: указ Путина о торпедах "Посейдон" окажет колоссальное влияние на НАТО
ВС РФ начали наступать на перспективном Запорожском направлении
Знак зодиака 21 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев Нужно "подсластить" горький урок постсоветской истории Сергей Лебедев Российский ВПК работал на кого угодно, но только не на Россию Андрей Николаев
TAC: в США считают безумным заявление Вашингтона по поводу возможности захвата Крыма
Кремль отказался комментировать размещение систем ПВО на крышах домов в Москве
Die Tageszeitung: немецкая полиция выгнала трёх украинок из приюта в Гамбурге среди ночи
Die Tageszeitung: немецкая полиция выгнала трёх украинок из приюта в Гамбурге среди ночи
Последние материалы
Президент Болгарии заявил, что военная помощь Украине может привести к глобальному конфликту
В Новосибирске выпавшая из окна многоэтажки девушка убила идущего внизу прохожего
Подоляк призвал Запад ускорить поставки оружия на Украину
Татарский: войска ВС Украины в Кременной сменили тактику, разработав дерзкий план
Арестович: Киев упустил шанс победить Россию из-за внутренней грызни
Бывший главный экономист МВФ: Россия должна стать гигантским Ираном
МИД России обвинил Борреля в лицемерии после слов Лаврова об отношении Запада
На Украине начался массовый отлов мужчин для отправки на фронт
Эксперт Гагин: группировка ВСУ в Артёмовске обречена на поражение
Подоляк упрекнул Запад в нерешительности: "Каждый день промедления — это смерть украинцев"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников