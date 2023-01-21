Бывший главный экономист МВФ: Россия должна стать гигантским Ираном

Россия станет "гигантским Ираном" из-за ограничительных мер, которые вводят против неё страны Запада, считает профессор Гарвардского университета и бывший главный экономист Международного валютного фонда Кеннет Рогофф.

"Посмотрите на Иран, на Северную Корею, Венесуэлу и Кубу, вот к какому сценарию движется Россия", — цитирует заявление Рогоффа на Всемирном экономическом форуме в Давосе РИА "Новости".

Рогофф призвал западные страны продолжать вводить экономические ограничения против Москвы, поскольку, по его мнению, только это может остановить украинский кризис.

"Я считаю, здесь мы должны думать о продлении санкций, а не об их отмене. <…> Я считаю, мы должны думать об этом так: скорая военная победа, длительные санкции", — подчеркнул Рогофф.

На форуме в Давосе Рогофф также заявлял о том, что "даже в случае военного поражения России санкции не должны быть просто отменены, поскольку необходимо добиться смены режима".

Он подчёркивали, что санкции должны быть нацелены на то, чтобы привести Россию к "ужасающей бедности". С этим мнением согласились министр по европейским делам Чехии Микулаш Бек и первый заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Вообще же, теме того, как бы ввергнуть Россию в упадок на долгое время, на нынешнем форуме уделяли повышенное внимание. На эту тему, например, порассуждала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Правда, зачастую эти рассуждения смахивали скорее на попытки убедить самих себя, что санкции против России эффективны — надо только ещё немного подождать. Такие вот попытки убедить самих себя, что всё делается правильно.

А то, что странам Евросоюза пришлось покупать тот же газ по многократно завышенным ценам — так это такая тема, акцентировать внимание на которой участники форума из числа еврочиновников не сочли нужным отчего-то. Хотя, в общем, понятно, отчего.

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