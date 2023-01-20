В Перми планируют открыть производство виски

В Перми планируют открыть производство виски, сообщает издание properm.ru. Инвестиционный проект по выпуску алкогольной продукции в Перми поддержал регион и внёс в список приоритетных.

Отмечается, что компания осваивает выпуск виски из солодовых и зерновых дистиллятов. Теперь планируется открытие отдельной линии.

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