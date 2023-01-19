Эксперт Юшков назвал контрабандой продажу российской нефти, смешанной с другим сырьём

Нефть России смешивают с другим сырьём в Сингапуре, а затем экспортируют по всему миру. Это является "лазейкой" для продажи ценного ресурса. Эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков в беседе с Pravda.Ru прокомментировал ситуацию.

Он считает, что данная информация нуждается в перепроверке. Эксперт отметил, что при экспорте такой продукции расширяются рынки её сбыта, поскольку странам Европы и США нельзя покупать российскую нефть, даже если в составе жидкости присутствуют другие вещества.

Страна-производитель должна указывать долю нефти в конкретном танкере и её объём. В противном случае ничего загружать нельзя. Юшков полагает, что здесь речь может идти только о контрабанде. Российским компаниям было бы выгодно продавать подобную смесь странам Азии, которые не имеют эмбарго на нефть РФ и свободно покупают её.

"А тут логика может быть экономическая, потому что на российскую нефть они просят скидку, которая доходит до 30-35 долларов на каждый баррель. Соответственно, на какую-то другую смесь, которая является не российской, они уже не будут иметь оснований эту скидку просить. Поэтому можно будет свою нефть продать дороже", — заключил Юшков.

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