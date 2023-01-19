Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
РИА Новости: страны Запада окончательно сделали ставку на войну с Россией
Военные хирурги вытащили из тела бойца неразорвавшийся снаряд
Зеленский о "Рамштайне" 20 января: ожидаем сильных решений и мощного пакета военной поддержки США
Кашеварову возмутили "гастроли" освобождённых из плена членов полка "Азов"*: должны были сидеть в Турции
Премьер-министр Литвы Шимоните: на саммите в Вильнюсе Украина войдёт в состав НАТО
Россияне поддержали Уилла Смита, которого захейтили украинцы
Сбежавших российских артистов предложили объявить "врагами народа"
РВ: войска ВС РФ перешли в наступление в Запорожье, ВСУ выбиты из ряда районов
С режиссером Николаем Досталем простятся в Москве 22 января

Эксперт Юшков назвал контрабандой продажу российской нефти, смешанной с другим сырьём

Экономика

Нефть России смешивают с другим сырьём в Сингапуре, а затем экспортируют по всему миру. Это является "лазейкой" для продажи ценного ресурса. Эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков в беседе с Pravda.Ru прокомментировал ситуацию.

Эксперт Юшков назвал контрабандой продажу российской нефти, смешанной с другим сырьём

Он считает, что данная информация нуждается в перепроверке. Эксперт отметил, что при экспорте такой продукции расширяются рынки её сбыта, поскольку странам Европы и США нельзя покупать российскую нефть, даже если в составе жидкости присутствуют другие вещества.

Страна-производитель должна указывать долю нефти в конкретном танкере и её объём. В противном случае ничего загружать нельзя. Юшков полагает, что здесь речь может идти только о контрабанде. Российским компаниям было бы выгодно продавать подобную смесь странам Азии, которые не имеют эмбарго на нефть РФ и свободно покупают её.

"А тут логика может быть экономическая, потому что на российскую нефть они просят скидку, которая доходит до 30-35 долларов на каждый баррель. Соответственно, на какую-то другую смесь, которая является не российской, они уже не будут иметь оснований эту скидку просить. Поэтому можно будет свою нефть продать дороже", — заключил Юшков.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Европейский еврейский конгресс призвал Лаврова извиниться за слова о еврейском вопросе

Европейский еврейский конгресс потребовал от Сергея Лаврова извинений после слов о Гитлере

Европейский еврейский конгресс призвал Лаврова извиниться за слова о еврейском вопросе
Автор FT Торнхилл описал виртуальный эксперимент с ядерным ударом России по США
Автор FT Торнхилл описал виртуальный эксперимент с ядерным ударом России по США
Политик Филиппо жёстко осадил Зеленского за требование оружия для захвата Крыма
Командир "Викинга" рассказал о работе заградотрядов ВСУ из националистов
Знак зодиака 20 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев Российский ВПК работал на кого угодно, но только не на Россию Андрей Николаев Войну меряют не только кровью, но и деньгами Сергей Лебедев
Пленный ВСУ Заярный заявил, что ему пообещали службу в родном регионе и обманули
Кадыров обрушился с критикой на генерала Соболева, призвавшего брить бороды в зоне СВО
NetEase: генсек НАТО случайно подсказал, как России одолеть Запад
NetEase: генсек НАТО случайно подсказал, как России одолеть Запад
Последние материалы
РИА Новости: страны Запада окончательно сделали ставку на войну с Россией
Военные хирурги вытащили из тела бойца неразорвавшийся снаряд
Зеленский о "Рамштайне" 20 января: ожидаем сильных решений и мощного пакета военной поддержки США
Эксперт Юшков назвал контрабандой продажу российской нефти, смешанной с другим сырьём
Кашеварову возмутили "гастроли" освобождённых из плена членов полка "Азов"*: должны были сидеть в Турции
Знак зодиака 20 января: знаменитые Козероги
Премьер-министр Литвы Шимоните: на саммите в Вильнюсе Украина войдёт в состав НАТО
Россияне поддержали Уилла Смита, которого захейтили украинцы
Сбежавших российских артистов предложили объявить "врагами народа"
РВ: войска ВС РФ перешли в наступление в Запорожье, ВСУ выбиты из ряда районов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников