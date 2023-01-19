Алиев рассказал о планах резко нарастить поставки газа из Азербайджана в Европу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на Всемирном экономическом форуме в Давосе рассказал о планах по увеличению экспорта газа в Европу.

"Меморандум о взаимопонимании, подписанный между ЕС и Азербайджаном летом 2022 года, предполагает, что к 2027 году мы удвоим поставки. Таким образом, поставки в ЕС будут как минимум на уровне 20 млрд кубометров", — цитирует президента Азербайджана "Интерфакс".

По словам Алиева, экспорт газа из Азербайджана в 2021 году превысил восемь миллиардов кубометров, в этом году он составит не менее 11,6 миллиардов кубометров. И это очень быстрый рост, подчеркнул Ильхам Алиев.

При этом общий объём экспорта газа из Азербайджана составит в нынешнем году 24 миллиарда кубометров. Значительная его часть, напомним, идёт в Турцию.

Алиев также отметил, что для увеличения поставок азербайджанского газа необходимо увеличение числа интерконнекторов в Европе, то есть соединений между газопроводами.

Один из таких интерконнекторов — Греция-Болгария — был открыт в конце прошлого года. По словам Ильхама Алиева, это позволило начать поставки азербайджанского газа в Болгарию, а с этого года ещё и в Румынию.

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