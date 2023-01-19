Аналитик Юшков о сокращении транзита газа через Украину: в этих условиях они могут выбирать

Эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков в беседе с Pravda.Ru объяснил, почему транзит газа через Украину сократился на четверть.

Юшков рассказал, что в Европе имеются большие запасы газа в подземных хранилищах. Кроме того, в западных странах установилась осенне-весенняя погода с температурой +15. Помимо этого, европейцы получают энергию от ветряных электростанций.

"В этих условиях им не то что газ не нужен, они получают возможность выбирать, у кого конкретно в данный момент импортировать его", — объяснил аналитик.

Эксперт отметил, что контракты "Газпрома" предполагают ценообразования с привязкой к спотовым рынкам.

"Сегодняшние цены рассчитаны, исходя из цен на спотовых рынках полгода назад. А полгода назад там был пик цен. И поэтому по ряду контрактов "Газпрома" сейчас газ дорогой", — рассказал Юшков.

Специалист Финансового университета при правительстве объяснил, что Европа покупает газ там, где он сейчас дешевле всего.

"Дело не в Украине, а действительно в том, что заказов меньше становится со стороны европейцев. Да, может быть, где-то на них поддавливает ещё политический фактор, что, мол, если мы сократим закупки у России, то сможем отчитаться в успехах противодействия России и так далее. Но я думаю, что всё равно основной фактор — именно экономический", — выразил своё мнение Юшков.

Ранее экономист Александр Дудчак рассказал об "обходном манёвре" России по продаже нефти западным странам.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.