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Аналитик Юшков о сокращении транзита газа через Украину: в этих условиях они могут выбирать

Экономика

Эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков в беседе с Pravda.Ru объяснил, почему транзит газа через Украину сократился на четверть.

Аналитик Юшков о сокращении транзита газа через Украину: в этих условиях они могут выбирать

Юшков рассказал, что в Европе имеются большие запасы газа в подземных хранилищах. Кроме того, в западных странах установилась осенне-весенняя погода с температурой +15. Помимо этого, европейцы получают энергию от ветряных электростанций.

"В этих условиях им не то что газ не нужен, они получают возможность выбирать, у кого конкретно в данный момент импортировать его", — объяснил аналитик.

Эксперт отметил, что контракты "Газпрома" предполагают ценообразования с привязкой к спотовым рынкам.

"Сегодняшние цены рассчитаны, исходя из цен на спотовых рынках полгода назад. А полгода назад там был пик цен. И поэтому по ряду контрактов "Газпрома" сейчас газ дорогой", — рассказал Юшков.

Специалист Финансового университета при правительстве объяснил, что Европа покупает газ там, где он сейчас дешевле всего.

"Дело не в Украине, а действительно в том, что заказов меньше становится со стороны европейцев. Да, может быть, где-то на них поддавливает ещё политический фактор, что, мол, если мы сократим закупки у России, то сможем отчитаться в успехах противодействия России и так далее. Но я думаю, что всё равно основной фактор — именно экономический", — выразил своё мнение Юшков. 

Ранее экономист Александр Дудчак рассказал об "обходном манёвре" России по продаже нефти западным странам. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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