Bloomberg: западные санкции дали России уникальный шанс, как в 1990-е годы

После того, как из России ушли многие западные компании, представители российского бизнеса получили уникальный шанс для развития и воплощения в жизнь собственных идей. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Влияние антироссийских санкций оказалось не таким, как надеялись их западные инициаторы. Экономика РФ не потерпела крах, а российские предприниматели начали активно занимать освободившиеся ниши своими товарами и услугами, а также успешно выстраивать новые логистические цепочки для того, чтобы ввозить в страну нужное сырьё.

Авторы считают, что сегодняшнее положение дел в какой-то степени похоже на ситуацию 1990-х годов, когда во время развала Советского Союза нарушились отлаженные логистические пути. Как показала практика, российские бизнесмены и потребители подошли к их восстановлению и обновлению с выдумкой и довольно успешно, насколько это было возможно в такой ситуации.

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