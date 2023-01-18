Экономист Лавровский: Сбербанк в Крыму ожидает сильная конкуренция

Сбербанк присутствует практически во всех субъектах Российской Федерации, поэтому рано или поздно он бы открылся и в Крыму. Об этом заявил экономист Игорь Лавровский, комментируя Pravda.Ru открытие первых офисов банка на полуострове в первом полугодии.

Изначально в качестве ограничения выступило отсутствие санкций, однако после их введения соображения, связанные с внешними кредитными обязательствами, отпали, объяснил специалист. По мнению Лавровского, сейчас Сбербанк столкнётся с сильной конкуренцией, так как в регионе Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) занимают сильную позицию.

"Присутствие Сбербанка будет более интересно даже не столько в розничном секторе, сколько в финансировании проектов", — отметил экономист.

Сбербанк сформировал команду и начинает работать в Крыму. Первые банкоматы уже установлены, а в течение года сеть устройств самообслуживания заработает на всём полуострове, сообщили в пресс-службе.

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