Сбербанк начинает работать в Севастополе и Крыму

Сбербанк начинает свою работу в Крыму. Первые банкоматы уже установлены, а офисы откроются до конца июня. По всей территории Крымского полуострова отделения Сбербанка заработают до конца текущего года.

"Сбербанк сформировал команду и начинает работать на полуострове Крым. Первые банкоматы банка уже установлены, в течение года сеть устройств самообслуживания заработает на всём полуострове", — сообщила пресс-служба банка.

Кроме того, до конца первого полугодия текущего года отделения Сбербанка появятся и в городе Севастополь. На данный момент идёт подбор мест, где смогут разместиться офисы организации.

"В течение года сеть банкоматов заработает на всем полуострове, будут развертываться все необходимые услуги и сервисы", — заключил руководитель банка.

Ранее севастопольцам, чтобы открыть банковскую карточку данного учреждения приходилось ездить в ближайший офис Сбербанка, который находится в Тамани.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.