Тысячи россиян вынуждены обходиться минимальным количеством еды в месяц — зарплата не позволяет тратить на ежедневные нужды больше. С учётом сокращения реальных располагаемых доходов населения, тенденция не обнадёживает, пишут "Новые известия".
Расходы на продукты напрямую зависят от полученного заработка. В январе 2023 года минимальная заработная плата составляет 224 доллара.
Это больше, чем в ряде стран:
При этом, с европейскими зарплатами России пока не сравняться — "минималки" на Западе гораздо выше:
За последний год рост зарплаты в стране вывел на 14-е место в рейтинге исследовательской группы Picodi. В 2023 году "чистая" минимальная оплата труда составляет 14 131 руб., что на 16,9% больше, чем в прошлом.
Максимальным образом "минимальная зарплата" выросла в Аргентине и Турции. В России же перед праздниками Госдума проголосовала за увеличение МРОТ — правда, всего на 6,3%. Хотя, с другой стороны, в России на "голый МРОТ" живут 2,5% от общего количества работников.
Властями считается, что половины этого показателя хватает ровно на то, чтобы не умереть от голода.
Дескать, на эту сумму можно купить минимальный набор продуктов на месяц:
В других странах дела обстоят получше — более комфортное соотношение цен к минимуму заработка прописан законом в Великобритании, Ирландии и Австралии. В СНГ лучше России выглядят Казахстан (51,9%), Армения (74,6%) и Узбекистан (97,3%).
Стоит отметить, что половина работающих россиян получает зарплату менее 35 тыс рублей. Самая распространённая в России зарплата составляет порядка 23 тыс рублей, а с 2014 года реальные располагаемые доходы населения идут вниз.
При этом, как уже писала Pravda.Ru, социологи выяснили: россиянки требуют, чтобы их мужчины зарабатывали намного больше.
Москвички сообщили, что мужчина должен зарабатывать (вне брака) минимум 150 тысяч рублей, а в браке — около 250 000 рублей. В более бедной провинции россиянки хотели бы, чтобы бойфренды и мужья зарабатывали от 70 000 рублей.
"Если мужчина приносит в дом меньше — это пустышка, пусть пашет, ищет возможности и дополнительные работы", — заявляли респондентки.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Тела националистов оказались никому не нужны, они брошены своими же "побратимами".