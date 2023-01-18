НИ: часть россиян может потратить на еду лишь 6000 рублей в месяц

Тысячи россиян вынуждены обходиться минимальным количеством еды в месяц — зарплата не позволяет тратить на ежедневные нужды больше. С учётом сокращения реальных располагаемых доходов населения, тенденция не обнадёживает, пишут "Новые известия".

Расходы на продукты напрямую зависят от полученного заработка. В январе 2023 года минимальная заработная плата составляет 224 доллара.

Это больше, чем в ряде стран:

Азербайджан — $186,

Армения — $138,

Узбекистан — $72.

Перу — $233,

ЮАР — $226,

Тайланд — $195,

Индия — $95,

Нигерия — $68.

При этом, с европейскими зарплатами России пока не сравняться — "минималки" на Западе гораздо выше:

Люксембург — $2149, Нидерланды — $1895, Германия — $1594, США — $1550.

За последний год рост зарплаты в стране вывел на 14-е место в рейтинге исследовательской группы Picodi. В 2023 году "чистая" минимальная оплата труда составляет 14 131 руб., что на 16,9% больше, чем в прошлом.

Максимальным образом "минимальная зарплата" выросла в Аргентине и Турции. В России же перед праздниками Госдума проголосовала за увеличение МРОТ — правда, всего на 6,3%. Хотя, с другой стороны, в России на "голый МРОТ" живут 2,5% от общего количества работников.

Властями считается, что половины этого показателя хватает ровно на то, чтобы не умереть от голода.

Дескать, на эту сумму можно купить минимальный набор продуктов на месяц:

10 буханок хлеба (461 рубль),

10 литров молока (763 рубля),

два десятка яиц (174 рубля),

1,5 кг риса (157 рублей),

6 кг мяса (2861 рубль),

6 кг фруктов (631 рубль),

8 кг овощей (653 рубля).

В других странах дела обстоят получше — более комфортное соотношение цен к минимуму заработка прописан законом в Великобритании, Ирландии и Австралии. В СНГ лучше России выглядят Казахстан (51,9%), Армения (74,6%) и Узбекистан (97,3%).

Стоит отметить, что половина работающих россиян получает зарплату менее 35 тыс рублей. Самая распространённая в России зарплата составляет порядка 23 тыс рублей, а с 2014 года реальные располагаемые доходы населения идут вниз.

При этом, как уже писала Pravda.Ru, социологи выяснили: россиянки требуют, чтобы их мужчины зарабатывали намного больше.

Москвички сообщили, что мужчина должен зарабатывать (вне брака) минимум 150 тысяч рублей, а в браке — около 250 000 рублей. В более бедной провинции россиянки хотели бы, чтобы бойфренды и мужья зарабатывали от 70 000 рублей.

"Если мужчина приносит в дом меньше — это пустышка, пусть пашет, ищет возможности и дополнительные работы", — заявляли респондентки.

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