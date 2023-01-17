Аналитики: Набиуллина хочет превратить банки в микрофинансовые организации

Руководитель ЦБ Эльвира Набиуллина не может выбрать, чьи интересы ей следует защищать — банков или заёмщиков. Об этом пишет newizv.ru, ссылаясь на аналитиков.

Эксперты напомнили, что в России уровень одобрения заявок на получение кредитов существенно сократился. Кроме того, в ноябре 2022 года Центробанк ограничил выдачу денег заёмщикам с высоким уровнем риска.

По словам специалистов, глава ЦБ инициировала создание новой категории потребительских кредитов для россиян, находящихся в плачевном финансовом положении.

"Фактически Набиуллина хочет превратить банки в микрофинансовые организации, несмотря на то, что у них совершенно разные бизнес-модели", — сказано в материале.

Как пояснили аналитики, такой подход не будет способствовать повышению благосостояния граждан РФ. Он лишь загонит их в глубокую долговую яму, убеждены эксперты.