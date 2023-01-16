Косачёв ответил на требование ЕС о бесплатных полётах над Сибирью

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв прокомментировал заявление главы генерального директората по транспорту Еврокомиссии Хенрика Хололея о том, что Россия должна перестать взимать плату за использование иностранными авиакомпаниями воздушного пространства над Сибирью.

В настоящее время, напомним, полёты практически всех европейских авиакомпаний над Сибирью запрещены. Это ответные меры России на действия властей Евросоюза, которые запретили российскими авиакомпаниям полёты в воздушном пространстве стран ЕС.

Так что Хололей рассуждал о том, что возможно в будущем, когда ограничения будут сняты.

Константин Косачёв отметил, что в настоящее время нет условий даже для обсуждения вопроса об оплате за использование воздушного пространства над Сибирью.

"Но и сама постановка вопроса об отмене оплаты за право пролёта над территорией России в корне неверна. Европейским чиновникам следовало бы получше разобраться, что представляет собой механизм "транссибирского роялти", — написал Косачев в своём телеграм-канале.

По его словам, речь не о плате за право пролёта, а о так называемых "пульных соглашениях". Данный механизм предполагает плату за использование авиационной инфраструктуры во время полёта. А взамен авиаперевозчики сокращают свои маршруты и экономят значительные средства.

"Статья 15 Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года, на которую часто ссылаются еврочиновники, устанавливает, что пролёт над территорией государства не может быть платным", — отметил Коасчёв.

Он подчеркнул, что положения Конвенции при "пульных соглашениях" не нарушаются, поскольку платы за пролёт они не касаются.

"Кроме того, ни СССР, ни Россия не подписывали соглашение о транзите при международных перевозках в рамках Чикагской конвенции", — также сообщил Косачёв.

Евросоюз на протяжении многих лет выдвигал претензии относительно "транссибирского роялти". И Россия даже одно время выражала готовность рассмотреть этот вопрос. Однако отказалась от этого намерения после того, как власти ЕС не допустили российские авиакомпании до внутриевропейских рейсов.

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