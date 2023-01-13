НГ: пол-России экономит на всём, не зная своего будущего

Россияне снизили свои расходы в январе, но на фоне предновогодних трат такой показатель не выглядит объективно корректным. Хотя, потребители действительно готовятся сокращать расходы в связи с экономической неопределенностью — делится "НГ".

По сравнению с январским показателем прошлого года налицо рост затрат россиян на 3%. Но с учётом официальной инфляции около 12% это означает сокращение недельных расходов на 9%.

Основную часть затрат составляют товары повседневного спроса — на них тратится почти половина всех израсходованных денег. По данным исследования холдинга "Ромир", траты на эти цели достигли 48,3%.

В этот раз россияне отметили Новый Год достаточно скромно, заявила директор бизнес-направления "М-Ромир" Ксения Пайзанская. Сограждане пытаются экономить, и бюджет новогоднего стола был значительно ниже, чем годом ранее.

Так как инфляция всё время растёт (11,9% в прошлом году), то рост цен неизбежен, потому и растёт фактическая стоимость расходной части. Доля товаров, цены на которые растут, составляет 70%. Люди не могут даже предположить, что с ними будет в ближайшие месяцы.

Социологи Левада-Центра (признан выполняющим функции иностранного агента) отметили, что 29% опрошенных планируют будущее на год-два вперёд, и только 7% отметили, что могут планировать на ближайшие пять-шесть лет или много лет вперёд.

Остальные "пребывают в полной прострации" в отношении своего будущего" — мало кто может просчитать ситуацию даже до следующего месяца.

Так что, на этом фоне ждать улучшения личного материального положения довольно сложно:

его ожидают 9% респондентов,

его ухудшения ожидают 26%.

По итогам года:

8% участников опроса позитивно оценили произошедшие за год изменения в экономике России, 65% отозвались об изменениях в экономике России крайне негативно.

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