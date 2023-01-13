Обуздали ветер: Финляндия увеличила мощность ветрогенерации в 2022 году в два раза

В условиях топливного кризиса власти Финляндии увеличили мощность ветрогенерации за 2022 год почти в два раза. При этом отрасль позволила привлечь инвесторов, которые вложили в проекты более €2,9 миллиарда.

Так, за прошедший год мощность ветрогенерации для получения энергии возросла на 75 процентов и стала самым прибыльным проектом финской экономики.

"За год в стране было введено в эксплуатацию 437 новых ветряных турбин, что позволило увеличить объёмы вырабатываемой энергии на 2430 МВт. Как сообщает ассоциация, всего к концу года в Финляндии построили 1393 турбины общей мощностью 5677 МВт", — передаёт oilcapital.ru.

Как уточнили в ассоциации, мощность выработки энергии намерены увеличивать. По расчётам финских властей, к 2025 году "ветер" будет обеспечивать около 28 процентов потребителей по всей стране.

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