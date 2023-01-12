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Sohu: Запад крайне обеспокоен — Россия неспроста начала скупать юани

Экономика

Западные финансовые аналитики весьма обеспокоены тем, что Россия начала скупать китайскую валюту, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе Sohu.

Sohu: Запад крайне обеспокоен — Россия неспроста начала скупать юани

В материале отмечается, что Россия в последнее время проявляет повышенный интерес к юаням, что многих на Западе очень беспокоит. Многих, но не всех.

"Западные СМИ уделяют пристальное внимание тенденциям движения капитала в России. Некоторые наблюдатели обеспокоены тем, что официальные лица Европы и Соединённых Штатов не желают замечать, что РФ начала активно скупать юани", — говорится в материале (перевод "ПолитРоссия").

По мнению китайских экспертов, масла в огонь подлило недавнее заявление главы российского Министерства финансов Антона Силуанова. Он сообщил, что Фонд национального благосостояния с января будет пополняться юанями.

И по мнению некоторых западных аналитиков, ставка России на китайскую валюту позволит ей не только эффективно обходить санкции, но и в будущем создать Европе и США массу проблем.

В настоящее время юань является наиболее подходящей для России валютой в качестве инструмента для совершения сделок, говорится в статье. Юани не связаны с западными финансовыми институтами. А многие российские компании охотно принимают китайскую валюту в качестве платёжного средства.

В материале отмечается, что у России имеется ещё один мотив, который крайне беспокоит финансовых аналитиков на Западе. А именно, с помощью юаня Москва рассчитывает лишить американский доллар статуса главной резервной валюты.

Например, сегодня расчёты за энергоносители производятся в основном в американской валюте. И во многом благодаря этому доллар играет такую роль в мировой торговле.

Если юань займёт его место, то статус американской валюты — и, соответственно, влияние США в мире — заметно пошатнётся.

Впрочем, следует заметить, что не со всеми выводами материала, опубликованного на интернет-платформе Sohu, можно согласиться.

Например, едва ли Россия возьмёт на себя роль проводника политики китайских властей по продвижению юаня в мире. Речь всё-таки о китайской валюте, а не о российском рубле.

И следует напомнить, что Москва активно продвигает идею расчётов в национальных валютах при торговле с другими странами. Конечно, это в том числе направлено и на сокращение количества расчётов в долларах и в евро, дабы снизить санкционное давление со стороны США и Евросоюза.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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