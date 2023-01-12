Трейдеры: в январе отгрузка нефти в балтийских портах России вырастет наполовину

Загрузка нефти-сырца марок Urals и KEBCO в портах Балтии с 1 по 20 января может вырасти на 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом декабря после ослабления проблем с фрахтом.

Об этом со ссылкой на расчеты Reuters сообщило издание oilcapital.ru.

В январе общая загрузка сырой нефти из Приморска и Усть-Луги превысит 6 миллионов тонн и может достичь 6,5 миллионов тонн по сравнению с 4,7 миллионов тонн, загруженных в последнем месяце 2022 года.

Загрузка Urals, KEBCO и Siberian Light из Новороссийска в январе составила 2,18 миллиона тонн, что почти выполнило план.

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