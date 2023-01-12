В Новосибирске связанная с IKEA компания отсудила у мэрии 3 млн рублей

Представители общества с ограниченной ответственностью "Ингка Сентрес Рус Проперти Б", связанного с компанией IKEA, отсудили у новосибирской администрации свыше 3 миллионов рублей, сообщает "АиФ-Новосибирск", ссылаясь на решение Арбитражного суда.

По информации издания, у компании образовалась переплата по договору аренды, однако сотрудники мэрии уверяют, что связанная с IKEA организация пропустила срок исковой давности.

При этом в ООО "Ингка Сентрес Рус Проперти Б" подчеркнули: согласно акту сверки, администрация Новосибирска признаёт долг перед компанией.

Как отмечается в статье, мэрии предстоит отдать организации более 2,85 миллиона рублей за безосновательное обогащение, а также 516 тысяч рублей как проценты за использование чужого имущества.

Новосибирские чиновники планируют обжаловать судебное решение. Они уже приступили к подготовке апелляционной жалобы.