Представители общества с ограниченной ответственностью "Ингка Сентрес Рус Проперти Б", связанного с компанией IKEA, отсудили у новосибирской администрации свыше 3 миллионов рублей, сообщает "АиФ-Новосибирск", ссылаясь на решение Арбитражного суда.
По информации издания, у компании образовалась переплата по договору аренды, однако сотрудники мэрии уверяют, что связанная с IKEA организация пропустила срок исковой давности.
При этом в ООО "Ингка Сентрес Рус Проперти Б" подчеркнули: согласно акту сверки, администрация Новосибирска признаёт долг перед компанией.
Как отмечается в статье, мэрии предстоит отдать организации более 2,85 миллиона рублей за безосновательное обогащение, а также 516 тысяч рублей как проценты за использование чужого имущества.
Новосибирские чиновники планируют обжаловать судебное решение. Они уже приступили к подготовке апелляционной жалобы.
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