Bloomberg: стоимость российской нефти упала до $38 за баррель — ниже "потолка" ЕС

Стоимость российской нефти на торгах 6 января упала до 38,8 долларов за баррель, что вдвое меньше мировой цены на чёрное золото и ниже, чем европейский ценовой потолок на топливо из России, сообщили аналитики.

Нефть торговалась в порту Приморск по цене $37,8 за баррель, тогда как эталонный сорт Brent в этот день стоил $78,57 за баррель, сообщил Bloomberg.

"Ведущая российская нефть продаётся по более чем половине мировых цен — и намного ниже предела, установленного "Большой семеркой" после санкций, направленных против доходов Кремля от продажи нефти", — пишет издание.

По мнению аналитиков. Москва "вынуждена" торговать нефтью по дисконту, чтобы сохранить конкуренцию на мировом рынке.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.